In einem Seniorenheim in Lübeck arbeiten seit einem halben Jahr drei Iraner als Hilfskräfte. Trotz einem Mangel an Pflegekräften, wurde ihr Antrag auf Asyl abgelehnt.