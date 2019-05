Lübeck: "Don Giovanni" aus der Gummizelle

Schleswig-Holstein Magazin - 10.05.2019 19:30 Uhr

Die Oper "Don Giovanni" erscheint nach der #MeToo-Debatte in neuem Licht. Deshalb stellt Regisseurin Martina Veh bei ihrer Inszenierung in Lübeck die Frau in den Mittelpunkt.