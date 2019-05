Landstrom: EEG-Umlage soll reduziert werden

Schleswig-Holstein Magazin - 13.05.2019 19:30 Uhr

Die Bundesregierung will die EEG-Umlage um 80 Prozent senken, in der Erwartung, dass die Anlagen für Landstrom deutlich häufiger genutzt werden. In Kiel ist seit kurzem eine in Betrieb.