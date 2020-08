Kulturfestival: Klassik im Rocker Café in Lübeck Sendung: Schleswig-Holstein Magazin | 04.08.2020 | 19:30 Uhr 3 Min | Verfügbar bis 04.02.2021

Das Kulturfestival Schleswig-Holstein soll Kulturschaffenden helfen, die Corona-Pandemie zu überstehen. Und so wird zusammengeführt, was in der Krise zusammengehört: Klassik im Rocker Café.