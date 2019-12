Kirche in Breitenfelde: Umbau mit Hindernissen Sendung: Schleswig-Holstein Magazin | 22.12.2019 19:30 Uhr 4 min | Verfügbar bis 22.03.2020

Wenn Pastor Frank Lotichius in ein paar Jahren in Rente geht, will er seine Kirche in Breitenfelde ganz modern übergeben. Seine Ideen kommen jedoch nicht bei allen gut an.