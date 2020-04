Keine Urlauber wegen Corona: Was kostet der Ausfall? Sendung: Schleswig-Holstein Magazin | 09.04.2020 19:30 Uhr 2 min | Verfügbar bis 16.04.2020

Normalerweise bringen die Ostertage den Küstenorten viel Geld in die Kassen. In der Corona-Krise verirren sich nur wenige an die Strände. Für die, die vom Tourismus leben, ein Problem.