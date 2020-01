Junge Naturfotografen zeigen neue Sichtweisen Sendung: Schleswig-Holstein Magazin | 18.01.2020 19:30 Uhr 3 min | Verfügbar bis 18.01.2021

Junge Naturfotografen wie Tom Fechtner denken Shooting und technische Bearbeitung von Anfang an zusammen, um einen eigenen Look zu kreieren. So entstehen völlig neue Blicke auf die Natur.