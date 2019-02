Künstler Jonathan Meese soll Lübeck rocken

Schleswig-Holstein Magazin - 15.02.2019 19:30 Uhr

Kaum ein Künstler polarisiert in der deutschen Kunstszene so sehr wie Jonathan Meese. An fünf Orten in Lübeck werden im Lauf des Jahres Ausstellungen von ihm zu sehen sein.