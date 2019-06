Inklusive Fußballtruppe peilt Meistertitel an

Schleswig-Holstein Magazin - 15.06.2019 19:30 Uhr

Die Landesauswahl für Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen will die Deutsche Meisterschaft in den Norden holen. Dafür wird im Trainingslager in Malente geschuftet.