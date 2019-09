Holstein Kiel vor schwerer Aufgabe in Heidenheim

Nach fünf Zweitliga-Spielen hat Holstein Kiel erst fünf Punkte auf dem Konto, ist Tabellen-Fünfzehnter. Ein Erfolgserlebnis am Sonntag in Heidenheim muss her.