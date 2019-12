Gewaltfälle an Schleswig-Holsteins Schulen

Schleswig-Holstein Magazin - 09.12.2019 19:30 Uhr

585 Gewaltfälle an Schulen in Schleswig-Holstein wurden an die Datenbank des Bildungsministeriums gemeldet. Die Täter wurden der Schule verwiesen oder in eine andere Klasse versetzt.