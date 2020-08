Gegrillte Maräne - Rezept vom Sternekoch Sendung: Schleswig-Holstein Magazin | 13.08.2020 | 19:30 Uhr 4 Min | Verfügbar bis 20.08.2020

Sternekoch Volker Fuhrwerk schmeißt den Grill an. Es gibt gegrillte Maräne - einen Süßwasserfisch, der mit Forelle und Lachs verwandt ist und der auch in norddeutschen Seen zu finden ist.