Ministerpräsident Daniel Günther hat am Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus in Itzehoe einen Kranz niedergelegt. Das Denkmal war das erste seiner Art in Nordeuropa.