Gedenken an NS-Opfer mit Itzehoer Schülerinnen und Schülern Sendung: Schleswig-Holstein Magazin | 30.01.2022 | 19:30 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 06.02.2022

In Itzehoe ist 1946 das erste Mahnmal in Nordeuropa errichtet worden, das an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert.