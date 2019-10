Foiling vor Sylt: Goyard an der Spitze

Schleswig-Holstein Magazin - 04.10.2019 19:30 Uhr

Beim Windsurf Worldcup auf Sylt setzte sich in der Disziplin Foil Thomas Goyard aus Frankreich an die Spitze. Nico Prien landete im Mittelfeld. Am Sonntag geht es dann um den Titel.