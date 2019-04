Flensburg: Mutmaßlicher Amoklauf verhindert

Schleswig-Holstein Magazin - 03.04.2019 19:30 Uhr

Die Polizei in Flensburg hat einen mutmaßlichen Amoklauf an einer Schule verhindert. Die Tat wurde zuvor in einem Chatforum angekündigt. Bei einem Schüler wurden mehrere Messer gefunden.