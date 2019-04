Brand zerstört Wohnungen in Seniorenanlage

Schleswig-Holstein Magazin - 16.04.2019 19:30 Uhr

In einer Seniorenanlage in Elsdorf-Westermühlen im Kreis Rendsburg-Eckernförde sind zwei Wohnungen in Flammen aufgegangen. Eine Bewohnerin musste ins Krankenhaus gebracht werden.