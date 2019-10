Feuer in Malente: Es war Brandstiftung

Schleswig-Holstein Magazin - 14.10.2019 19:30 Uhr

Am Sonnabend ist in einem Mehrfamilienhaus in Malente offenbar ein Brand gelegt worden. 15 Menschen erlitten eine leichte Rauchvergiftung. Die genauen Hintergründe sind noch unklar.