Festival-Chor probt für "Sommer der Möglichkeiten" Sendung: Schleswig-Holstein Magazin | 15.06.2020 | 19:30 Uhr 2 min | Verfügbar bis 15.09.2020

Der Festial-Chor hat in den Holstenhallen in Neumünster für den "Sommer der Möglichkeiten" Lieder aufgenommen. In deren Genuss kommen vor allem NDR 1 Welle Nord Hörer vom 9. Juli an.