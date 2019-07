Ferienbeginn: Stau an den Fährterminals in Niebüll

Schleswig-Holstein Magazin - 13.07.2019 19:30 Uhr

Der Ferienbeginn in NRW sorgt für lange Wartezeiten an den Fährterminals in Niebüll. Mehrere Stunden müssen die Urlauber warten, um mit dem Autozug auf die Insel Sylt zu kommen.