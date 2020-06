Fall "Maddie": Mutmaßlicher Täter in Kiel in Haft Sendung: Schleswig-Holstein Magazin | 04.06.2020 | 19:30 Uhr 6 min | Verfügbar bis 11.06.2020

Ein 43 Jahre alter Deutsche wird verdächtigt, vor 13 Jahren die damals drei Jahre alte Madeleine McCann entführt und ermordet zu haben. Der Mann ist derzeit in der JVA in Kiel in Haft.