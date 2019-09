Elbeforum Brunsbüttel zeigt Werke von Nana Schulz

Schleswig-Holstein Magazin - 10.09.2019 19:30 Uhr

Filme, Zeichnungen, Skulpturen: Das Elbeforum in Brunsbüttel zeigt in der Retrospektive "Nana Schulz. In nova fert animus ..." die ganze Bandbreite der Kieler Künstlerin.