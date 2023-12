Einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr

Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer,

am Silvestertag senden wir kein Schleswig-Holstein Magazin - wir machen einen Tag Pause. Das Redaktionsteam wünscht Ihnen und Ihrer Familie einen guten Rutsch in das Jahr 2024. Am Neujahrstag (Montag, den 1. Januar 2024) begrüßen Sie wie immer pünktlich um 19.30 Uhr live aus dem Studio Harriet Heise und Christopher Scheffelmeier mit einer neuen Ausgabe unserer Sendung.

Wir freuen uns, wenn Sie uns dann wieder einschalten und unserer Sendung treu bleiben. Bleiben Sie gesund, kommen Sie gut in das neue Jahr 2024.

Ihr Team des Schleswig-Holstein Magazins