"Die Welt im Ei" in Eutin

Schleswig-Holstein Magazin - 05.03.2019 19:30 Uhr

In Gänseeiern baut Künstlerin Edda Henschel detaillierte Alltagsszenen - ganze Welten entstehen in den kleinen Gehäusen. "Die Welt im Ei" heißt dann auch Ihre Ausstellung in Eutin.