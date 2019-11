Diakonie startet Winternotprogramm für Obdachlose

Schleswig-Holstein Magazin - 20.11.2019 19:30 Uhr

Mehrere Hundert Menschen in Schleswig-Holstein leben ununterbrochen draußen. Die Diakonie verteilt an sie im Winter Schlafsäcke, Zelte und warme Kleidung, auch in Flensburg.