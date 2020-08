Sendedatum: 14.08.2020 19:30 Uhr

Das Schleswig-Holstein Magazin Quiz

Wie gut kennen Sie sich in Schleswig-Holstein aus? In unserem Online-Quiz haben Sie die Gelegenheit, Ihr Wissen über die vergangenen Sendungen des Schleswig-Holstein Magazins unter Beweis zu stellen. Wenn Sie alle Fragen richtig beantworten, können Sie am Ende des Quiz das Gewinn-Formular ausfüllen. Unter allen Einsendern verlosen wir ein NDR Überraschungspaket.

Einsendeschluss ist Freitag, 21. August 2020, um 23.59 Uhr.

