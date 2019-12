Das "Rosenkohl-Rennen" in Dithmarschen Sendung: Schleswig-Holstein Magazin | 19.12.2019 19:30 Uhr 3 min | Verfügbar bis 26.12.2019

Die drei Wochen vor Weihnachten heißen das "Rosenkohl-Rennen". Tag und Nacht wird in Dithmarschen auf dem Feld und in der Wasch- und Einnetzhalle gearbeitet. Der Kohl muss schnell in den Verkauf.