Bei der Darts-WM im Dezember schaffte es Fallon Sherrock als erste Frau in die dritte Runde. In Kiel trat die 25-jährige Engländerin nun gegen Legende Phil Taylor an.