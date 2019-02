Dart: Wanderers holen Punkte im Abstiegskampf

Schleswig-Holstein Magazin - 02.02.2019 19:30 Uhr

In der Steeldart-Bundesliga ging es für The Wanderers aus Nortorf gegen den Tabellennachbarn aus Buxtehude um wichtige Punkte für den Klassenerhalt - am Ende stand es 8:4.