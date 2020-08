Corona-Tests für Reiserückkehrer an den Grenzen Sendung: Schleswig-Holstein Magazin | 31.07.2020 | 19:30 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 31.10.2020

Urlaubsrückkehrer können sich an mobilen Stationen auf eine Corona-Infektion testen lassen, auch am Fährhafen in Puttgarden. Für Reisende aus Risikogebieten wird der Test zur Pflicht.