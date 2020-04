Corona-Krise sorgt für Müllproblem Sendung: Schleswig-Holstein Magazin | 27.04.2020 19:30 Uhr 3 min | Verfügbar bis 04.05.2020

Die Recyclinghöfe sind wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Viele entsorgen ihren Müll an der Straße. Die Müllentsorger versuchen, das Problem in den Griff zu kriegen - auch in Elmshorn.