Camping-Boom führt zu Problemen Sendung: Schleswig-Holstein Magazin | 18.07.2020 | 19:30 Uhr 2 min | Verfügbar bis 18.10.2020

Die Camper sind da in Schleswig-Holstein, aber in Grömitz wird es ihnen nicht leicht gemacht. In den vergangenen Monaten wurde hier 43 Knöllchen verteilt. Warum?