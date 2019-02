Nord-CDU stellt Weichen für die Europawahl

Schleswig-Holstein Magazin - 09.02.2019 19:30 Uhr

In einer Führungsklausur in Damp will die Nord-CDU den Europawahlkampf einläuten. Es geht dort aber auch um die Frage, was die CDU tun muss, um Volkspartei zu bleiben.