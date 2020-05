Busunternehmen in der Krise: Demo in Kiel Sendung: Schleswig-Holstein Magazin | 27.05.2020 | 19:30 Uhr 2 min | Verfügbar bis 03.06.2020

Busunternehmen haben am Mittwoch bei einer Demo auf ihre prekäre Lage aufmerksam gemacht. Auch bei Schmidt-Reisen in Dagebüll steht in der Corona-Krise fast alles still.