"Brummis im Blick": Lkw-Kontrollen im Land

Schleswig-Holstein Magazin - 12.09.2019 19:30 Uhr

Am Rastplatz Jalm Ost haben 50 Einsatzkräfte Lkws und ihre Fahrer überprüft: Zu lange am Steuer? Bremsen, Reifen und Ladung in Ordnung?