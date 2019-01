Bildungsministerin will Profiloberstufe verändern

Schleswig-Holstein Magazin - 26.01.2019 19:30 Uhr

Bildungsministerin Prien will die Profiloberstufe verändern und so Abiturnoten vergleichbarer machen. Politiker, Lehrer und Verbände haben auf einer Fachtagung in Kiel darüber beraten.