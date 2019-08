Beachvolleyball: Kieler Talent im Sportinternat

Schleswig-Holstein Magazin - 10.08.2019 19:30 Uhr

In Kiel-Schilksee tritt die Beachvolleyball-Elite zur U19-Meisterschaft an. Lokalmatador Momme Lorenz ist schon mit 15 ein Riesentalent und will nun in Berlin noch besser werden.