Batterien: Auf der Suche nach Alternativen

Schleswig-Holstein Magazin - 16.09.2019 19:30 Uhr

Das Handy beispielsweise soll irgendwann nicht mehr an die Steckdose müssen. Am Frauenhofer Institut in Itzehoe wird an Alternativen zu Akkus und Batterien geforscht. Sind Harvester die Lösung?