Bäume fällen via Helikopter

Schleswig-Holstein Magazin - 10.04.2019 19:30 Uhr

An einem steilen Hang an der Westküste Nordfrieslands müssen gefällte Bäume per Helikopter abtransportiert werden. Für die Forstarbeiten sind extra Spezialisten aus Österreich angereist.