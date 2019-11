Amazon: Stau und Parkchaos in Westerrönfeld

Schleswig-Holstein Magazin - 15.11.2019 19:30 Uhr

Seit Oktober betreibt der Internet-Händler Amazon ein Paket-Verteilerzentrum in Borgstedt an der A7. Die Anwohner in Westerrönfeld leiden unter dem Verkehr und dem Parkchaos.