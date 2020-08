Alpakas als Therapietiere im Hospiz Sendung: Schleswig-Holstein Magazin | 15.08.2020 | 19:30 Uhr 3 Min | Verfügbar bis 15.11.2020

Die Tiere zeichnen sich durch eine besonders ruhige und sanfte Art aus. In einem Hospiz in Bad Oldesloe gehören drei Alpakas zum Team. Cremchen, Bernd und Enyo sollen den Bewohnern in ihrer letzten Lebensphase helfen.