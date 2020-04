Abstand halten: Klappt das im Land? Sendung: Schleswig-Holstein Magazin | 05.04.2020 19:30 Uhr 2 min | Verfügbar bis 12.04.2020

Raus dürfen die Menschen, aber nur zu zweit oder in der Familie. So sind die Auflagen des Landes in Zeiten von Corona vor. Klappt das? Ein Blick nach Kiel-Friedrichsort, Plön und Scharbeutz.