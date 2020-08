Absage des Söder-Besuchs: Die Reaktionen Sendung: Schleswig-Holstein Magazin | 13.08.2020 | 19:30 Uhr 3 Min | Verfügbar bis 20.08.2020

Eigentlich wollte Ministerpräsident Markus Söder am Donnerstag an die Westküste kommen. Wegen der Corona-Test-Panne in Bayern sagte er seinen Besuch ab. Die Reaktionen.