AKW-Rückbau: Radioaktives Wasser in der Elbe?

Schleswig-Holstein Magazin - 28.01.2019 19:30 Uhr

Vattenfall will während des Rückbaus seines Kernkraftwerks in Brunsbüttel radioaktiv belastetes Wasser in die Elbe einleiten. Das ruft verschiedene Kritiker auf den Plan.