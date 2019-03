100 Kilometer Rudern auf dem Herrenteich

Schleswig-Holstein Magazin - 23.03.2019 19:30 Uhr

Zehn Stunden im Kreis rudern: Wer bei der 100-km-Regatta in Reinfeld dabei sein will, braucht Sitzfleisch. Drei Teams treten als Staffel an, zwei rudern die vollen 33 Runden.