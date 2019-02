100 Jahre im Dienst: Die Bundeslotsenkammer

Schleswig-Holstein Magazin - 23.02.2019 19:30 Uhr

Am 21. Februar 1919 wurde in Kiel der Deutsche Lotsenbund gegründet, der als Vorgänger der Bundeslotsenkammer gilt. Das große Jubiläum wurde nun in Brunsbüttel gefeiert.