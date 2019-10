Zeitreise: 100 Jahre Justizvollzugsanstalt Kiel

Schleswig-Holstein Magazin - 13.10.2019 19:30 Uhr

Im September 1919 ziehen erste Häftlinge in ihre Zellen in der Justizvollzugsanstalt Kiel. Seitdem hat sich im Gefängnis und auch am Gebäude selbst viel getan.