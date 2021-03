Vèrena Püschel

Ich bin in Wismar geboren, habe Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, Psychologie und Neuere Deutsche Literatur studiert. Schon während des Studiums war ich für das Fernsehen unterwegs - und das so oft wie möglich im Ausland: Pressekonferenz im Moskauer Kreml, Kissinger-Interview in Washington, Jazzfestival in Brisbane. Danach einige Monate Auszeit in Tibet - als Englischlehrerin in einem Waisenkinderdorf. Das Volontariat beim NDR führte mich wieder in den Norden Deutschlands. Ich moderiere die Sendung Schleswig-Holstein 18:00 und berichte als Reporterin von aktuellen Ereignissen.

