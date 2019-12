Weihnachtsmenü in der Hauptkirche St. Petri

Vor der festlichen Kulisse der Hauptkirche St. Petri in Hamburg bereitet Rainer Sass ein italienisches Weihnachtsmenü zu. Dabei bekommt der NDR Koch Unterstützung von Jens-Martin Kruse. Der Hauptpastor der Citykirche hat fast ein Jahrzehnt im Dienste der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Rom gestanden. Deshalb ist ihm die Küche Italiens bestes vertraut.

Das Festtagsmenü startet mit Spaghetti alle vongole. Das Pastagericht mit den aromatischen Muscheln wird in Italien vor allem an Heiligabend gegessen. An diesem Tag verzichten die Italiener aus religiösen Gründen meistens noch auf Fleisch. Rainer Sass kocht die Meeresfrüchte traditionell in einem pikanten Weißweinsud mit Kirschtomaten.

Ein Klassiker als Hauptgang

Zum Hauptgang gibt es Brasato al barolo. Für den Bratenklassiker aus dem Piemont benötigt man einerseits den namensgebenden Rotwein aus der Region, andererseits ein saftiges Stück Rindfleisch aus der Schulter. Das Besondere an dem Braten ist aber nicht nur das unverwechselbare Aroma, sondern auch die zarte und weiche Konsistenz. Sie entsteht durch langsames Schmoren bei mäßiger Temperatur. Dazu servieren der Koch und der Pastor Kartoffel-Knoblauch-Püree und einen Orangensalat mit Oliven.

Zum Abschluss etwas Süßes

Auch ein "Dolce" darf bei dem Festtagsmenü nicht fehlen. Auf der deutsch-italienischen Speisekarte stehen gleich drei köstliche Rezepte: Panettone mit heißen Himbeeren, Espresso mit Vanille-Eis und eingelegte Kirschen mit Schokoladencreme und Sahne.

Die Rezepte zur Sendung Spaghetti mit Venusmuscheln Traditionelle italienische Küche: Eines der beliebtesten Gerichte sind Spaghetti alle vongole, die mit würzigen Venusmuscheln, Knoblauch und Tomaten zubereitet werden. mehr Barolo-Braten mit Kartoffelpüree Es ist der Bratenklassiker aus dem Piemont. Zu dem zarten und saftigen Rindfleisch serviert Rainer Sass ein pikantes Knoblauch-Kartoffelpüree und einen Orangen-Salat. mehr Schokobecher und Espresso mit Eis Zwei köstliche Desserts: Der Becher ist gefüllt mit Schokocreme, Kirschen, Eis und Sahne sowie lauwarmem Espresso. Eis und Schokolade versüßen den heißen Espresso. mehr Panettone mit Himbeeren Eine Schicht Puderzucker umhüllt den italienischen Weihnachtskuchen Panettone. Damit er nicht zu trocken schmeckt, serviert ihn Rainer Sass mit Himbeeren und Vanille-Eis. mehr