NDR Fernsehkoch Rainer Sass trifft mit seiner mobilen Küche auf zwei Sterne. Diese gehören Spitzenkoch Dirk Luther, einen der besten seiner Zunft in Norddeutschland. Sein Gourmetrestaurant "Meierei" in Glücksburg an der Flensburger Förde wird bereits seit zwölf Jahren durch den Michelin-Führer mit zwei Sternen ausgezeichnet. Zudem ist Luther regelmäßig als Fernsehkoch für die NDR Sendung Schleswig-Holstein-Magazin im Einsatz.